Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.
Puikiai tinka langų, fasadų ir saulės panelių valymui šepečiais ir osmosiniu vandeniu, su iki 7 m ilgio teleskopine išpurškimo ietimi TL 7 F, kuri pagaminta iš stiklo pluošto. Praktiški, greitai atlaisvinami spaustukai leidžia patogiai prailginti ar sutraukti ietį, o prispaudimo jėgą galima nesunkiai nustatyti pagal poreikius ir reguliuoti nenaudojant jokių įrankių. Besisukantis pagrindas užtikrina lengvą ir ergonomišką darbą – prireikus, nešimo diržą galima pritvirtinti tiesiai prie pagrindo.
Savybės ir privalumai
Daugiafunkcinis pritaikymasLangų, fasadų ir saulės kolektorių valymui osmoso vandeniu Valymui aukšto slėgio arba žemo slėgio plovimo šepečiais
Maksimali ergonomikaGreitai atleidžiami tvirtinimo spaustukai, leidžiantys greitai ir paprastai atlaisvinti spyruoklių segtukus. Besisukantis pagrindas užtikrina paprastą ir ergonomišką darbą.
Patogus vartotojuiĮrankių nereikalaujantis greitai atleidžiamų tvirtinimo elementų prispaudimo jėgos reguliavimas Tvirtinimo karabinų pagalba lengvai regliuojama žarnos padėtis Pagrindas su tvirtinimo karabinais diržui ir nešiojimo rėmui
Maksimalus saugumas
- Haptinis ir vaizdinis ištraukiamas kamštis leidžia išvengti netyčinio išsimontavimo.
- elekreai nelaidus pagrindinio lanceto elementas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Teleskopinio vamzdžio ilgis (m)
|2 - 7
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Medžiaga
|Stiklo pluoštas
|Elements
|5
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,1
Komplektacija
- Tool less clamp force adjustment
- Užspaudimo jėgos reguliavimas be įrankių
- Kablys žarnai
- Stabdis nuo ištraukimo
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Tikamiausias pasirinkimas, fasadų ir saulės elementų plovimui