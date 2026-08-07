Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F

Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.

Puikiai tinka langų, fasadų ir saulės panelių valymui šepečiais ir osmosiniu vandeniu, su iki 7 m ilgio teleskopine išpurškimo ietimi TL 7 F, kuri pagaminta iš stiklo pluošto. Praktiški, greitai atlaisvinami spaustukai leidžia patogiai prailginti ar sutraukti ietį, o prispaudimo jėgą galima nesunkiai nustatyti pagal poreikius ir reguliuoti nenaudojant jokių įrankių. Besisukantis pagrindas užtikrina lengvą ir ergonomišką darbą – prireikus, nešimo diržą galima pritvirtinti tiesiai prie pagrindo.

Savybės ir privalumai
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F: Daugiafunkcinis pritaikymas
Daugiafunkcinis pritaikymas
Langų, fasadų ir saulės kolektorių valymui osmoso vandeniu Valymui aukšto slėgio arba žemo slėgio plovimo šepečiais
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F: Maksimali ergonomika
Maksimali ergonomika
Greitai atleidžiami tvirtinimo spaustukai, leidžiantys greitai ir paprastai atlaisvinti spyruoklių segtukus. Besisukantis pagrindas užtikrina paprastą ir ergonomišką darbą.
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F: Patogus vartotojui
Patogus vartotojui
Įrankių nereikalaujantis greitai atleidžiamų tvirtinimo elementų prispaudimo jėgos reguliavimas Tvirtinimo karabinų pagalba lengvai regliuojama žarnos padėtis Pagrindas su tvirtinimo karabinais diržui ir nešiojimo rėmui
Maksimalus saugumas
  • Haptinis ir vaizdinis ištraukiamas kamštis leidžia išvengti netyčinio išsimontavimo.
  • elekreai nelaidus pagrindinio lanceto elementas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Teleskopinio vamzdžio ilgis (m) 2 - 7
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 60
Medžiaga Stiklo pluoštas
Elements 5
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 5,1

Komplektacija

  • Tool less clamp force adjustment
  • Užspaudimo jėgos reguliavimas be įrankių
  • Kablys žarnai
  • Stabdis nuo ištraukimo
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tikamiausias pasirinkimas, fasadų ir saulės elementų plovimui
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