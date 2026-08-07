Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H

Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.

Nesvarbu ar valote langus, fasadus bei saulės paneles osmosiniu vandeniu, naudodami žemą slėgį ir plovimo šepečius, ar dirbate su aukšto slėgio įrenginiais, mūsų hibridinė teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H gali pasiekti iki 7 m atstumą ir turi plačias pritaikymo galimybes. Pagaminta iš specialaus anglies-stiklo pluošto mišinio, ji pasižymi lengvumu, bet tuo pačiu yra ypatingai tvirta. Inovatyvūs, greitai atlaisvinami spaustukai leidžia patogiai prailginti ar sutraukti ietį, o integruotas apsaugos nuo susisukimo įtaisas ir besisukantis pagrindas užtikrina maksimaliai ergonomiškas darbo sąlygas. Reikiamas prispaudimo jėgos nustatymas, nenaudojant jokių įrankių, taip pat palengvina valdymą. Nešimo diržas gali būti tvirtinamas specialiu kabliuku prie pagrindo.

Savybės ir privalumai
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H: Daugiafunkcinis pritaikymas
Daugiafunkcinis pritaikymas
Langų, fasadų ir saulės kolektorių valymui osmoso vandeniu Valymui aukšto slėgio arba žemo slėgio plovimo šepečiais
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H: Maksimali ergonomika
Maksimali ergonomika
Ergonomiškam darbui skirta sukimosi užrakto sistema Greitai atleidžiami tvirtinimo spaustukai, leidžiantys greitai ir paprastai atlaisvinti spyruoklių segtukus. Besisukantis pagrindas užtikrina paprastą ir ergonomišką darbą.
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H: Patogus vartotojui
Patogus vartotojui
Įrankių nereikalaujantis greitai atleidžiamų tvirtinimo elementų prispaudimo jėgos reguliavimas Tvirtinimo karabinų pagalba lengvai regliuojama žarnos padėtis Pagrindas su tvirtinimo karabinais diržui ir nešiojimo rėmui
Maksimalus saugumas
  • Haptinis ir vaizdinis ištraukiamas kamštis leidžia išvengti netyčinio išsimontavimo.
  • elekreai nelaidus pagrindinio lanceto elementas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Teleskopinio vamzdžio ilgis (m) 2 - 7
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 60
Medžiaga Mišri
Elements 5
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 4,6

Komplektacija

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Užspaudimo jėgos reguliavimas be įrankių
  • Kablys žarnai
  • Stabdis nuo ištraukimo
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tikamiausias pasirinkimas, fasadų ir saulės elementų plovimui
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