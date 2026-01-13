Hadica Performance Plus 1/2" -50m

Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2 "pre konštantný prietok vody.

Základom novej 50 metrov dlhej záhradnej hadice Performance Plus 1/2" je kvalitný viacvrstvový tkaný materiál, z ktorého je vyrobená. Tento flexibilný materiál je vysoko odolný proti zalomeniu a ultra robustná hadica zaisťuje konštantný prietok vody. A to nie je všetko - hadica tiež sedí oveľa lepšie v ruke. Vonkajšia vrstva anti-UV chráni materiál pred poveternostnými podmienkami. Stredná vrstva blokuje všetko svetlo, takže zabraňuje tvorbe rias vo vnútri hadice. Odolná hadica navyše neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium a olovo - to znamená, že neobsahuje žiadne látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Hadica je tiež schopná odolať tlakom do 45 barov a teplotám od -20 do +60 °C. Záhradná hadica Performance Plus je ideálnym riešením pre kohokoľvek, kto si želá zavlažovať stredne veľké až veľké záhrady a iné priestory. Tento model má 15-ročnú záruku.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná viacvrstvová tkanina
  • Flexibilita a odolnosť proti zalomeniu na zabezpečenie optimálneho prietoku vody.
50 metrov
  • Na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad
Vhodná s použitím tlaku max. 45 barov vďaka hrubej a kvalitnej tkanine
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Vysoká teplotná odolnosť od -20 do +60 ° C
  • Kvalitná hadica.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Pre obzvlášť dlhú životnosť.
Neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium. Záhradná hadica je bez obsahu olova
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu
  • Mimoriadne odolná proti poveternostným vplyvom.
15 rokov záruka
  • Dlhá životnosť a vysoký štandard kvality.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 50
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 6,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 390 x 390 x 170
Hadica Performance Plus 1/2" -50m
