Hadica Performance Plus 3/4" -50m

Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.

3/4 "v priemere, 50 metrov dlhá a ultra robustná, flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu: vďaka týmto vlastnostiam je nová záhradná hadica Performance Plus od spoločnosti Kärcher ideálna na zavlažovanie stredných až veľkých záhrad a iných priestorov. Vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu so zlepšeným pocitom na dotyk, udržuje hadica konštantný prietok vody a tiež pohodlnejšie sedí v ruke. Vonkajšia vrstva odolná proti poveternostným vplyvom chráni materiál hadice, zatiaľ čo nepriehľadná stredná vrstva zabezpečuje, že sa vo vnútri nemôžu tvoriť riasy. Odolná záhradná hadica navyše neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium a olovo - to znamená, že neobsahuje absolútne žiadne látky škodlivé pre ľudské zdravie. Medzi výhody produktu patrí teplotná odolnosť -20 až +60 °C, tlak pri roztrhnutí 30 bar a 15-ročná záruka.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná viacvrstvová tkanina
  • Flexibilita a odolnosť proti zalomeniu na zabezpečenie optimálneho prietoku vody.
50 metrov
  • Na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad
Maximálny tlak 30 barov vďaka kvalitnej tkanine.
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Vysoká teplotná odolnosť od -20 do +60 ° C
  • Kvalitná hadica.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Pre obzvlášť dlhú životnosť.
Neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium. Záhradná hadica je bez obsahu olova
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu
  • Mimoriadne odolná proti poveternostným vplyvom.
15 rokov záruka
  • Dlhá životnosť a vysoký štandard kvality.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 3/4″
Dĺžka hadice (m) 50
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 11,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 390 x 390 x 250
