Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm

Flexibilný pracovný nadstavec s dĺžkou 1050 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálny na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.

Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca s dĺžkou 1050 mm v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 210
Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 150
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,7

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Kompatibilné stroje
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm náhradný diel

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