Насадка для прочищення труб 060, 1 х попереду, 3x30 °, 16 мм

Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.

Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб. Три з чотирьох струменів сопла спрямовані назад під кутом 30 °, одна фронтальна. Це дозволяє соплу і шлангу переміщення по трубі. Сопло для прочищення труб з R 1/8 "з'єднанням для підключення до труби шланга.

Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 16
Розмір сопла ( ) 60
Різьба R 1/8"
Вага (з упаковкою) (кг) 0,021
Сумісна техніка