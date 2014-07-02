Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб. Три з чотирьох струменів сопла спрямовані назад під кутом 30 °, одна фронтальна. Це дозволяє соплу і шлангу переміщення по трубі. Сопло для прочищення труб з R 1/8 "з'єднанням для підключення до труби шланга.