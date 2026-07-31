Щетка, средней жесткости
Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.
Щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопическую штангу с внутренней подводкой воды или струйную трубку аппарата высокого давления, прекрасно подходит для тщательной очистки фасадов, рольставней, а также текстильных тентов. Для чистки в режиме высокого давления в нее встроено сопло с углом распыления 25°, а для работы с обычной водопроводной водой предусмотрен соответствующий комплект сопел. Дополнительная опорная щетина обеспечивает оптимальное давление прижима щетки к очищаемой поверхности.
Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
- Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
- С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
- С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Цвет
|красный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,329
Видео
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Телескопическая штанга TL 10 C
- Телескопическая штанга TL 10 H
- Телескопическая штанга TL 14 C
- Телескопическая штанга TL 7 F
- Телескопическая штанга TL 7 H
Области применения
- Для чистки фасадов из натурального камня, оштукатуренных или деревянных фасадов
- Для чистки рольставней и жалюзи
- Для чистки текстильных и пленочных тентов