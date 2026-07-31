Щітка, середньої жорсткості
Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.
Щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічну штангу з внутрішнім підведенням води або струменеву трубку апарата високого тиску, ідеально підходить для ретельного очищення фасадів, ролетів, а також текстильних тентів. Для очищення у режимі високого тиску в неї вбудовано сопло з кутом розпилення 25°, а для роботи зі звичайною водопровідною водою передбачений відповідний комплект сопел. Додаткова опорна щетина забезпечує оптимальний притиск щітки до поверхні, яка очищається.
Особливості та переваги
Зрозуміле кольорове кодування
- Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щітки.
Широкий спектр застосування
- Вбудоване сопло високого тиску для використання щітки з апаратом високого тиску.
- З 2 соплами і 1 з'єднувальним елементом для використання з водопровідною водою.
- З 4 сопловими роз'ємами для оптимального розподілу води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Колір
|червоний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,329
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Телескопічна штанга TL 10 C
- Телескопічна штанга TL 10 H
- Телескопічна штанга TL 14 C
- Телескопічна штанга TL 7 F
- Телескопічна штанга TL 7 H
Області застосування
- Для очищення фасадів із натурального каменю, оштукатурених або дерев'яних фасадів
- Для очищення ролетів і жалюзі
- Для очищення текстильних і плівкових тентів