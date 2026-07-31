Щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічну штангу з внутрішнім підведенням води або струменеву трубку апарата високого тиску, ідеально підходить для ретельного очищення фасадів, ролетів, а також текстильних тентів. Для очищення у режимі високого тиску в неї вбудовано сопло з кутом розпилення 25°, а для роботи зі звичайною водопровідною водою передбачений відповідний комплект сопел. Додаткова опорна щетина забезпечує оптимальний притиск щітки до поверхні, яка очищається.