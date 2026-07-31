Щітка, середньої жорсткості

Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.

Щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічну штангу з внутрішнім підведенням води або струменеву трубку апарата високого тиску, ідеально підходить для ретельного очищення фасадів, ролетів, а також текстильних тентів. Для очищення у режимі високого тиску в неї вбудовано сопло з кутом розпилення 25°, а для роботи зі звичайною водопровідною водою передбачений відповідний комплект сопел. Додаткова опорна щетина забезпечує оптимальний притиск щітки до поверхні, яка очищається.

Особливості та переваги
Зрозуміле кольорове кодування
  • Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щітки.
Широкий спектр застосування
  • Вбудоване сопло високого тиску для використання щітки з апаратом високого тиску.
  • З 2 соплами і 1 з'єднувальним елементом для використання з водопровідною водою.
  • З 4 сопловими роз'ємами для оптимального розподілу води.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) макс. 40
З'єднувальна різьба M 18
Колір червоний
Вага (з упаковкою) (кг) 1,329

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Для очищення фасадів із натурального каменю, оштукатурених або дерев'яних фасадів
  • Для очищення ролетів і жалюзі
  • Для очищення текстильних і плівкових тентів
Аксесуари