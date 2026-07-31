Щетка, жесткая

Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.

Щетка с жесткой щетиной обеспечивает бережную и вместе с тем тщательную очистку как промышленных фасадов, так и напольных покрытий, находящихся на открытом воздухе (например, деревянных и каменных). Она легко устанавливается непосредственно на струйных трубках или на предлагаемых Kärcher телескопических штангах для чистки фасадов с проходящим внутри водопроводным шлангом. Щетка снабжена встроенным соплом высокого давления (25°), а также комплектом сопел для использования с обычной водопроводной водой. Для обеспечения оптимального давления прижима предусмотрена дополнительная опорная щетина.

Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
  • Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
  • Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
  • С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
  • С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Цвет зеленая
Вес (с упаковкой) (кг) 1,236

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Для чистки террас с каменными и деревянными покрытиями
  • Для чистки фасадов из бетона, клинкера, стали или луженой жести
Принадлежности