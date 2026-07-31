Щітка з жорсткою щетиною забезпечує дбайливе і ретельне очищення як промислових фасадів, так і підлогових покриттів, які знаходяться на відкритому повітрі (наприклад, дерев'яних і кам'яних). Вона легко встановлюється безпосередньо на струменевих трубках або на пропонованих Kärcher телескопічних штангах для очищення фасадів з водопровідним шлангом, який проходить всередині. Щітка має вбудоване сопло високого тиску (25°), а також комплект сопел для використання зі звичайною водопровідною водою. Для забезпечення оптимального притиску передбачена додаткова опорна щетина.