Щітка, жорстка
Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.
Щітка з жорсткою щетиною забезпечує дбайливе і ретельне очищення як промислових фасадів, так і підлогових покриттів, які знаходяться на відкритому повітрі (наприклад, дерев'яних і кам'яних). Вона легко встановлюється безпосередньо на струменевих трубках або на пропонованих Kärcher телескопічних штангах для очищення фасадів з водопровідним шлангом, який проходить всередині. Щітка має вбудоване сопло високого тиску (25°), а також комплект сопел для використання зі звичайною водопровідною водою. Для забезпечення оптимального притиску передбачена додаткова опорна щетина.
Особливості та переваги
Зрозуміле кольорове кодування
- Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щітки.
Широкий спектр застосування
- Вбудоване сопло високого тиску для використання щітки з апаратом високого тиску.
- З 2 соплами і 1 з'єднувальним елементом для використання з водопровідною водою.
- З 4 сопловими роз'ємами для оптимального розподілу води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Колір
|зелена
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,236
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Телескопічна штанга TL 10 C
- Телескопічна штанга TL 10 H
- Телескопічна штанга TL 14 C
- Телескопічна штанга TL 7 F
- Телескопічна штанга TL 7 H
Області застосування
- Для очищення терас з кам'яними і дерев'яними покриттями
- Для очищення фасадів з бетону, клінкеру, сталі або лудженої жерсті