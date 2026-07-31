Щітка, жорстка

Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.

Щітка з жорсткою щетиною забезпечує дбайливе і ретельне очищення як промислових фасадів, так і підлогових покриттів, які знаходяться на відкритому повітрі (наприклад, дерев'яних і кам'яних). Вона легко встановлюється безпосередньо на струменевих трубках або на пропонованих Kärcher телескопічних штангах для очищення фасадів з водопровідним шлангом, який проходить всередині. Щітка має вбудоване сопло високого тиску (25°), а також комплект сопел для використання зі звичайною водопровідною водою. Для забезпечення оптимального притиску передбачена додаткова опорна щетина.

Особливості та переваги
Зрозуміле кольорове кодування
  • Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щітки.
Широкий спектр застосування
  • Вбудоване сопло високого тиску для використання щітки з апаратом високого тиску.
  • З 2 соплами і 1 з'єднувальним елементом для використання з водопровідною водою.
  • З 4 сопловими роз'ємами для оптимального розподілу води.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) макс. 40
З'єднувальна різьба M 18
Колір зелена
Вага (з упаковкою) (кг) 1,236

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Для очищення терас з кам'яними і дерев'яними покриттями
  • Для очищення фасадів з бетону, клінкеру, сталі або лудженої жерсті
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