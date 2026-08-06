Pohon pro kartáč
Hydraulický pohon pro rotující válcovvé kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástaveci nebo teleskopickou nástavec.
Ve vysoce kvalitním a trvanlivém provedení z nerezové oceli a PEEK zvyšuje hydraulický pohon rotujících válcových kartáčů možnosti našich profesionálních vysokotlakých čističů - i těch nejmenších s nižším množstvím dodávané vody. Pohon s integrovanou stříkací lištou pro dokonalé vypouštění vody umožňuje použití kartáčových nástavců různých tvrdostí, které se díky systému rychlé výměny velmi snadno vyměňují a lze je bezpečně připojit k pohonu. Pohon lze volitelně namontovat přímo na postřikovač nebo na teleskopický nástavec. Nástavce jsou vhodné podle provedení pro náročné čisticí práce na solárních zařízeních, skleněných površích, citlivých a drsných fasádách, stejně jako na terasy s kamennými nebo dřevěnými povrchy. Při čištění fasád štětce automaticky směřují nahoru, čímž se snižuje fyzická námaha uživatele. Kromě toho jsou volitelně k dispozici ochrana proti stříkající vodě (4.762-621.0) a kloub Vario (4.481-042.0).
Charakteristické znaky a výhody
Pohon rotačního hydraulického kartáčeNení potřeba žádného dalšího motoru k pohonu kartáče. Kompaktní konstrukční styl a nízká hmotnost. Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a PEEK.
Vyměnitelné nástavce kartáčeZaručuje optimální kartáč pro všechny povrchy. Zvukové zasunutí nástavců kartáče zajišťuje bezpečné používání. Barevné označení usnadňuje výběr vhodného nástavce kartáče.
Integrovaná stříkací lištaRovnoměrný odtok vody po celé délce kartáče.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|350 / 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|40
|Připojovací závit
|M 18
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Produkty, které se již nevyrábí
- HD 10/21-4 Cage *EU
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Anniversary edition
- HD 6/15 M Cage Anniversary edition
- HD 6/16-4 MX Plus *EU
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus Anniversary edition
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
Oblasti použití
- K čištění solárních zařízení, povrchů ze skla (Plexi) a zimních zahrad
- K čištění fasád, rolet a žaluzií
- K čištění tkanin a fólií
- K čištění teras s kamenným nebo dřevěným povrchem
Příslušenství
Náhradní díly Pohon pro kartáč
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.