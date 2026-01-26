Шланг Performance Plus 3/4" -25m

Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.

Новый шланг от Karcher состоит из высококачественного многослойного материала, с улучшенными свойствами, который впечатляет прочностью, гибкостью и устойчивостью к перекручиванию и обеспечивает постоянный поток воды и заметно лучше держится в руке. Благодаря внешнему анти-УФ-слою, материал садового шланга защищен от атмосферных воздействий, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Шланг имеет высокие показатели термостойкости от -20 до + 60 ° С. Кроме того, экологичный садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца, таким образом, абсолютно безвреден для здоровья. Performance Plus выдерживает давление до 30 бар, идеально подходит для орошения небольших и средних по площади территорий и садов.

Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
  • Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
25 м
  • Для полива небольших и средних садов и других участков
Выдерживает давление до 30 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Длина шланга (м) 25
Цвет Черный
Вес (кг) 5,75
Вес (с упаковкой) (кг) 5,79
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 180
Шланг Performance Plus 3/4" -25m
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова