Шланг Performance Plus 3/4" -25m
Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.
Новый шланг от Karcher состоит из высококачественного многослойного материала, с улучшенными свойствами, который впечатляет прочностью, гибкостью и устойчивостью к перекручиванию и обеспечивает постоянный поток воды и заметно лучше держится в руке. Благодаря внешнему анти-УФ-слою, материал садового шланга защищен от атмосферных воздействий, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Шланг имеет высокие показатели термостойкости от -20 до + 60 ° С. Кроме того, экологичный садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца, таким образом, абсолютно безвреден для здоровья. Performance Plus выдерживает давление до 30 бар, идеально подходит для орошения небольших и средних по площади территорий и садов.
Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
- Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
25 м
- Для полива небольших и средних садов и других участков
Выдерживает давление до 30 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
- Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
- Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
- Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
- Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|5,75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,79
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 180
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента