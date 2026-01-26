Noul furtun inovator de la Kärcher este fabricat dintr-un material țesut de înaltă calitate cu mai multe straturi, ceea ce îl face extrem de robust, flexibil și rezistent la mișcare. De asemenea, menține un flux constant de apă și se simte în mod deosebit mai confortabil în mână. Un strat exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul din interiorul furtunului de grădină de calitate de 25 de metri. Și stratul intermediar opac asigură că algele nu se pot forma în interiorul furtunului. Furtunul 3/4 " rezistă cu ușurință la temperaturi între -20 și +60 ° C. Mai mult, furtunul de grădină nu conține ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb, asta inseamnă că nu conține absolut nici o substanță dăunătoare sănătății umane. Potrivit presiunii de 30 de bari, furtunul Performance Plus este ideal pentru udarea grădinilor mici și mijlocii și a altor spații.