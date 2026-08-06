Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar
Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.
Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Observera att det enbart är för EasyLock. Har du två slangar med M22 gänga som du ska skarva ihop så får du ta art nr 4403-0020 istället. Har du en slang med M22 eller 11mm hane, som du vill få ihop med en EasyLock slang så är det ytterligare andra kopplingar som behövs. Vi har en lathund på vår hemsida över hur man förlänger slangar. Läs också mer om nya EasyForce, EasyLock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
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