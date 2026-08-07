Lankstus plyšių antgalis
Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.
Nesvarbu, ar reikia išvalyti sunkiai pasiekiamas arba ankštas vietas automobilyje, namuose, rūsyje ar sodo pašiūrėje – lankstus plyšių antgalis užtikrins švarą net atokiausiame kampe. Dėl lanksčios antgalio medžiagos galėsite pasiekti vietas, kurių neįmanoma išvalyti standartiniu plyšių antgaliu. Plyšių antgalis tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Savybės ir privalumai
Plyšių antgalis pagamintas iš minkštos ir lanksčios medžiagos
- Galima lengvai sulenkti ir pasiekti vietas, kurių neįmanoma išvalyti standartiniu plyšių antgaliu.
Itin ilgas antgalis (ilgis apie 615 mm)
- Pasiekia giliausius tarpus, kuriuos reikia išvalyti.
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|NW 35
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|615 x 40 x 40
Suderinami įrenginiai
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Adv
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp Pack
- T 10/1 Corded
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18 (YYY)
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Koridoriai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Tarpai automobilio durelėse