Lankstus plyšių antgalis

Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.

Nesvarbu, ar reikia išvalyti sunkiai pasiekiamas arba ankštas vietas automobilyje, namuose, rūsyje ar sodo pašiūrėje – lankstus plyšių antgalis užtikrins švarą net atokiausiame kampe. Dėl lanksčios antgalio medžiagos galėsite pasiekti vietas, kurių neįmanoma išvalyti standartiniu plyšių antgaliu. Plyšių antgalis tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.

Savybės ir privalumai
Plyšių antgalis pagamintas iš minkštos ir lanksčios medžiagos
  • Galima lengvai sulenkti ir pasiekti vietas, kurių neįmanoma išvalyti standartiniu plyšių antgaliu.
Itin ilgas antgalis (ilgis apie 615 mm)
  • Pasiekia giliausius tarpus, kuriuos reikia išvalyti.
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Standartinis nominalus diametras (mm) NW 35
Darbinis plotis (mm) 615
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 615 x 40 x 40
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Koridoriai
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
  • Tarpai automobilio durelėse