Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát, 5l
Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabraňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hmotnosť (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Veľmi efektívny koncentrát do ostrekovača čelného skla v zimných mesiacoch. 5 litrov koncentrátu poskytne až 15 litrov kvapaliny do ostrekovača.
- Spoľahlivo zabraňuje zamrznutiu ostrekovača čelného okna
- Sušenie bezo zvyškov a bez šmúh
- Odstraňuje brzdný prach, odery pneumatík, usadeniny zimnej posypovej soli, špinu a sneh
- Znižuje účinky oslnenia rozptýleným svetlom
- Nevytvára na polykarbonáte žiadne trhliny a je vhodný napríklad aj na čistenie svetlometov
- Vďaka zloženiu proti vápnu je možné ho miešať s vodou všetkých stupňov tvrdosti. Žiadna vodná usadenina ostrekovača čelného skla alebo upchatie ostrekovačov.
- Vhodné pre ploché trysky
- Možno zmiešať s letným čističom čelných skiel Kärcher. Nádrž nie je potrebné v prechodnom období na jeseň a na jar vypúšťať.
- Príjemná, svieža citrusová vôňa
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Strednotlakový čistič KHB 4-18
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Limited Edition
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set
- Strednotlakový čistič KHB 6 Plus Battery Set MJ
- Strednotlakový čistič OC 6-18
- Strednotlakový čistič OC 6-18 Battery Set
- Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium
- Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium Battery Set
- Strednotlakový čistič OC 7-18 Handheld
- Strednotlakový čistič OC 7-18 Handheld Battery Set
- Strednotlakový čistič OC Handheld Compact
- Strednotlakový čistič OC Handheld Compact Adventure
- Strednotlakový čistič OC Handheld Compact BA
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
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- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
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- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
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- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
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- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
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- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
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- G 7.10 M
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- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
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- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
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- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
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- Vysokotlakový čistič K 7
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- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
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- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180
Oblasti využitia
- Autosklá