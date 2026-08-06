Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát, 5l

Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabraňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Veľmi efektívny koncentrát do ostrekovača čelného skla v zimných mesiacoch. 5 litrov koncentrátu poskytne až 15 litrov kvapaliny do ostrekovača.
  • Spoľahlivo zabraňuje zamrznutiu ostrekovača čelného okna
  • Sušenie bezo zvyškov a bez šmúh
  • Odstraňuje brzdný prach, odery pneumatík, usadeniny zimnej posypovej soli, špinu a sneh
  • Znižuje účinky oslnenia rozptýleným svetlom
  • Nevytvára na polykarbonáte žiadne trhliny a je vhodný napríklad aj na čistenie svetlometov
  • Vďaka zloženiu proti vápnu je možné ho miešať s vodou všetkých stupňov tvrdosti. Žiadna vodná usadenina ostrekovača čelného skla alebo upchatie ostrekovačov.
  • Vhodné pre ploché trysky
  • Možno zmiešať s letným čističom čelných skiel Kärcher. Nádrž nie je potrebné v prechodnom období na jeseň a na jar vypúšťať.
  • Príjemná, svieža citrusová vôňa
Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát, 5l
Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát, 5l
Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát, 5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autosklá
Príslušenstvo