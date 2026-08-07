Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG

Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.

Pracovné nadstavce alebo regulátory Servo Control, ktoré majú systém EASY!Lock, spojíte pomocou tohto adaptéra s vysokotlakovými pištoľami s prípojkou M 22 × 1,5. Výber vhodného adaptéra a správnej prípojky z našej rozsiahlej ponuky je veľmi jednoduchý. Na tento účel sú plastové plášte všetkých adaptérov 2-farebne odlíšené a sú opatrené číslovaním. Antracitová farba znamená našu novú prípojku EASY!Lock, zatiaľ čo čierna symbolizuje doterajší metrický závit.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje