Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG

Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.

Trysky, plošné čističe alebo umývacie kefy, ktoré disponujú systémom EASY!Lock, a pracovné nadstavce s prípojkou M 18 × 1,5 spojíte pomocou tohto adaptéra rýchlo a bezpečne. Výber vhodného adaptéra a správnej prípojky z našej rozsiahlej ponuky je veľmi jednoduchý. Na tento účel sú plastové plášte všetkých adaptérov 2-farebne odlíšené a sú opatrené číslovaním. Antracitová farba znamená našu novú prípojku EASY!Lock, zatiaľ čo čierna symbolizuje doterajší metrický závit.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje