Adapteris 7 M18x1,5 - EASY!Lock

Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai