Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m

25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.

Šī jaunā un novatoriskā Kärcher dārza šļūtene ir izgatavota no augstas kvalitātes daudzslāņu materiāla, kas padara to īpaši izturīgu, elastīgu un noturīgu pret locījumiem, samezglojumiem. Tādējādi tiek panākta arī pastāvīga ūdens plūsma, un uzlabojumus Jūs varēsiet sajust pat tikai ar savu roku. Kvalitatīvās, 25 metru garās šļūtenes materiāla ārējais slānis ir noturīgs pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību, savukārt necaurredzamais iekšējais slānis gādā par to, lai šļūtenes iekšienē nerastos aļģes. 3/4" šļūtenei ir arī iespaidīga temperatūras izturības amplitūda – no –20 līdz +60 °C. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu un ir lietotājam droša. Šī Performance Plus šļūtene ir piemērota nelielu un vidēji lielu dārzu u. c. platību laistīšanai, kā arī tās plīšanas spiediens ir 30 bāri. Šai šļūtenei ir 15 gadu garantija.

Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes daudzslāņu materiāls
  • Elastība un noturība pret samezglojumiem, kas nodrošina optimālu ūdens plūsmu.
25 metri
  • Mazu un vidēji lielu dārzu un citu vietu aplaistīšanai.
Kvalitatīvs daudzslāņu materiāls piešķir šļūtenei īpašu noturību, kas spēj izturēt spiedienu līdz 30 bāriem
  • Izturīga
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
  • Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no –20 līdz +60 °C)
  • Kvalitatīva šļūtene
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
  • Īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%), kadmija, bārija un svina
  • Nerada risku veselībai un videi
Pret UV stariem noturīgs ārējais slānis
  • Īpaši noturīga pret laikapstākļiem.
15 gadu garantija
  • Izgatavota tā, lai ilgi kalpotu un atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 3/4″
Šļūtenes garums (m) 25
Krāsa melna
Svars (kg) 5.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 390 x 390 x 180
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m
Saderīgās iekārtas
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija