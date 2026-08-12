Izvirzāmais kāts TL 10 C
Īpašības un ieguvumi
Daudzfunkcionāls pielietojumsLogu, fasādes un saules paneļu tīrīšanai ar osmozes ūdeni. Augstspiediena tīrīšanai vai zemspiediena tīrīšanai ar mazgāšanas birstēm.
Maksimāli ergonomisksSmidzināšanas stieņa posmu pretsagriešanās bloķēšana drošai un ergonomiskai darbībai. Ātri atvienojami stiprinājumi ātrai un vienkāršai smidzinātāja atvienošanai. Grozāmā pamatne nodrošina vienkāršu un ergonomisku darbu.
Ļoti lietotājam draudzīgsĀtri atvienojamo stiprinājumu saspiešanas spēka regulēšana bez instrumentiem. Ar iespīlēšanas āķiem, lai virzītu ūdens šļūteni gar smidzināšanas stieni. Pamatne ar āķiem siksnas un pārnēsāšanas rāmja piestiprināšanai.
Maksimāla drošība
- Aizsardzība pret nejaušu izjaukšanu ar taustes un vizuālo izvilkšanas ierobežotāju palīdzību.
- Elektrību nevadošs smidzināšanas stieņa bāzes elements.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Teleskopiskā roktura garums (m)
|2.2 - 10
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Materiāls
|Karbons
|Elements
|7
|Savienošanas vītne
|M 18
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.3
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
Videos
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots logu, fasādes un saules paneļu tīrīšanai
- Nodrošina arī iespēju tīrīt ar putekļsūcēju lielā augstumā