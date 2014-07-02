Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Cechy i zalety
Krótka dysza wykonana z mosiądzu
  • Łatwo przemieszcza się przez rury
Wzmocnienie tekstylnym oplotem
  • Elastyczny i wytrzymały wąż
Strumień wysokociśnieniowy w czterech kierunkach
  • Efektywne udrażnianie zatkanych / zablokowanych rur
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Efektywne udrażnianie zatkanych / zablokowanych rur
Złącze bagnetowe
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 7,5
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 245 x 65

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie rur
  • Czyszczenie rynien
  • Czyszczenie odpływów
