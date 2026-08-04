Pršilna glava HKF 30/14-E

Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtinami 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.

Kompaktna pršilna glava je idealna za čiščenje notranjosti kadi in posod z odprtino 65 milimetrov ali več. Čistilno glavo poganja 24-voltni AC 50/60 hertz elektromotor. Nizka napetost 24 voltov zagotavlja maksimalno varnost pri uporabi čistilne glave v mokrih prostorih. Šobe se vrtijo okoli dveh osi s konstantno hitrostjo in dosežejo vsak centimeter posode. Ker tehta le 4,9 kilograma, ni potrebe po dodatnih napravah za vzmetenje. Deluje do 140 barov, 3000 l/h in maksimalne temperature vode 90 °C. Dolžina glave skupaj meri 1256 milimetrov, globina potopitve pa 915 milimetrov. Notranjo čistilno glavo lahko hitro in enostavno priključite na visokotlačni čistilnik s hladno ali toplo vodo preko visokotlačne cevi.

Značilnosti in prednosti
Pršilna glava HKF 30/14-E: Poganja ga električni motor 24 V 50/60 Hz.
Poganja ga električni motor 24 V 50/60 Hz.
Konstantna hitrost vrtenja ne glede na pretok vode ali vodni tlak. Varnostna napetost 24 V Povišana varnost pri delu.
Pršilna glava HKF 30/14-E: Visoka prilagodljivost
Visoka prilagodljivost
Počasno vrtenje in visok delovni tlak za optimalen rezultat čiščenja. Primerno za količino vode do 3000 l/h in visok pritisk do 140 barov. Primerno za čiščenje notranjosti sodov, kot tudi srednje velikih in večjih rezervoarjev.
Pršilna glava HKF 30/14-E: Inteligentna oblika
Inteligentna oblika
Posebej uporabniku prijazen in zahteva malo storitev. Enostavno rokovanje - upravljanje z eno roko. Enakomerna rotacija za vedno konstantne rezultate čiščenja.
Izvedba v nerjavečem jeklu (1.4301)
  • Kakovosten material za dolgo življenjsko dobo.
  • Primerno za vodo, ki vsebuje čistilno sredstvo Kärcher.
  • Primerno za temperaturo vode do 90 °C.
Majhna teža in kompaktne dimenzije
  • Vsestranska in prilagodljiva uporaba.
  • Primerno za čiščenje notranjosti posod z odprtinami od 65 mm.
  • Ker tehta samo 4,9 kg, ni potrebe po dodatnih napravah za vzmetenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Visokotlačni priključek G3/8″
Pogon Električen
Število šob (Kos(i)) 1 / 4
Pretok vode (l/h): (l/h) 3000
Število vrtljajev (rpm) 19
Dolžina vgradnje (mm) 915
Napetost (V) 24
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Tlak (bar) max. 140
Odpiranje rezervoarja (mm) min. 65
Temperatura (°C) max. 90
Teža (Kg) 4,9
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,55
Mere (D × Š × V) (mm) 1256
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Primerno tudi za čiščenje notranjosti IBC zabojnikov (cistern)
  • Za čiščenje notranjosti rezervoarjev (v industriji, logistiki, javnih službah)
  • Za čiščenje posod/oblog v prehrambni, kozmetični in kemični industriji
  • Za čiščenje posod, ki se uporabljajo za transport kemičnih izdelkov
  • Za čiščenje posod, ki se uporabljajo za transport živil
  • Za čiščenje stacionarnih posod v prehrambeni in kemični industriji
Dodatna oprema