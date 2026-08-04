Pršilna glava HKF 30/14-E
Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtinami 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.
Kompaktna pršilna glava je idealna za čiščenje notranjosti kadi in posod z odprtino 65 milimetrov ali več. Čistilno glavo poganja 24-voltni AC 50/60 hertz elektromotor. Nizka napetost 24 voltov zagotavlja maksimalno varnost pri uporabi čistilne glave v mokrih prostorih. Šobe se vrtijo okoli dveh osi s konstantno hitrostjo in dosežejo vsak centimeter posode. Ker tehta le 4,9 kilograma, ni potrebe po dodatnih napravah za vzmetenje. Deluje do 140 barov, 3000 l/h in maksimalne temperature vode 90 °C. Dolžina glave skupaj meri 1256 milimetrov, globina potopitve pa 915 milimetrov. Notranjo čistilno glavo lahko hitro in enostavno priključite na visokotlačni čistilnik s hladno ali toplo vodo preko visokotlačne cevi.
Značilnosti in prednosti
Poganja ga električni motor 24 V 50/60 Hz.Konstantna hitrost vrtenja ne glede na pretok vode ali vodni tlak. Varnostna napetost 24 V Povišana varnost pri delu.
Visoka prilagodljivostPočasno vrtenje in visok delovni tlak za optimalen rezultat čiščenja. Primerno za količino vode do 3000 l/h in visok pritisk do 140 barov. Primerno za čiščenje notranjosti sodov, kot tudi srednje velikih in večjih rezervoarjev.
Inteligentna oblikaPosebej uporabniku prijazen in zahteva malo storitev. Enostavno rokovanje - upravljanje z eno roko. Enakomerna rotacija za vedno konstantne rezultate čiščenja.
Izvedba v nerjavečem jeklu (1.4301)
- Kakovosten material za dolgo življenjsko dobo.
- Primerno za vodo, ki vsebuje čistilno sredstvo Kärcher.
- Primerno za temperaturo vode do 90 °C.
Majhna teža in kompaktne dimenzije
- Vsestranska in prilagodljiva uporaba.
- Primerno za čiščenje notranjosti posod z odprtinami od 65 mm.
- Ker tehta samo 4,9 kg, ni potrebe po dodatnih napravah za vzmetenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Visokotlačni priključek
|G3/8″
|Pogon
|Električen
|Število šob (Kos(i))
|1 / 4
|Pretok vode (l/h): (l/h)
|3000
|Število vrtljajev (rpm)
|19
|Dolžina vgradnje (mm)
|915
|Napetost (V)
|24
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Tlak (bar)
|max. 140
|Odpiranje rezervoarja (mm)
|min. 65
|Temperatura (°C)
|max. 90
|Teža (Kg)
|4,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,55
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1256
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDC Adv
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 -4 St
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
OPUŠČENI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
Področja uporabe
- Primerno tudi za čiščenje notranjosti IBC zabojnikov (cistern)
- Za čiščenje notranjosti rezervoarjev (v industriji, logistiki, javnih službah)
- Za čiščenje posod/oblog v prehrambni, kozmetični in kemični industriji
- Za čiščenje posod, ki se uporabljajo za transport kemičnih izdelkov
- Za čiščenje posod, ki se uporabljajo za transport živil
- Za čiščenje stacionarnih posod v prehrambeni in kemični industriji