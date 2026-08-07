Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock

Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukovať aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 / 60 / 250

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Kompatibilné stroje
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