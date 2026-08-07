Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 10
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 220
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 2,9
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