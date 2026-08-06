Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang
Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.
Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
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