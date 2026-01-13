Hadica Performance Plus 3/4", 25m

Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.

Nová inovatívna hadica od spoločnosti Kärcher je vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu so zlepšeným pocitom na dotyk, vďaka čomu je mimoriadne robustná, flexibilná a odolná proti zalomeniu. Tiež udržuje konštantný prietok vody a sedí pohodlnejšie v ruke. Vonkajšia vrstva proti UV žiareniu odolná voči poveternostným vplyvom chráni materiál vo vnútri 25 metrovej záhradnej hadice vysokej kvality. Nepriehľadná stredná vrstva zaisťuje, že sa v hadici nemôžu tvoriť riasy. Hadica 3/4" sa tiež môže pochváliť ľahkému odolávaniu teplôt od -20 do +60 °C. Odolná záhradná hadica navyše neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium a olovo - znamená to, že neobsahuje absolútne žiadne látky škodlivé pre ľudské zdravie. S tlakom prasknutia 30 barov je Performance Plus ideálna na zalievanie malých a stredných záhrad a iných priestorov. Zahŕňa 15 ročnú záruku.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná viacvrstvová tkanina
  • Flexibilita a odolnosť proti zalomeniu na zabezpečenie optimálneho prietoku vody.
25 metrov
  • Na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad.
Maximálny tlak 30 barov vďaka kvalitnej tkanine.
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Vysoká teplotná odolnosť od -20 do +60 ° C
  • Kvalitná hadica.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Pre obzvlášť dlhú životnosť.
Neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium. Záhradná hadica je bez obsahu olova
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu
  • Mimoriadne odolná proti poveternostným vplyvom.
15 rokov záruka
  • Dlhá životnosť a vysoký štandard kvality.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 3/4″
Dĺžka hadice (m) 25
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 5,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 390 x 390 x 180
