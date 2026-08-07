Ud over diverse anvendelsesområder med højt eller lavt tryk til rengøring af vinduer, facader og solpaneler, muliggør teleskoplansen TL 10 C også støvsugningsapplikationer som f.eks. støvsugning af støv på rør. Fremstillet af højkvalitets kulfiber og takket være praktiske hurtigudløsere og den værktøjsfrie justerbare spændekraft for en rækkevidde på op til 10 m, imponerer TL 10 C med maksimal stivhed og minimal vægt. Den integrerede anti-drejeanordning samt den drejelige base sikrer endnu mere sikkert og ergonomisk arbejde. Basen har også en krog til sikker fastgørelse af en bærestrop.