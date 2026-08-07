Telescope lance carbon 10 m

Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløsere. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.

Ud over diverse anvendelsesområder med højt eller lavt tryk til rengøring af vinduer, facader og solpaneler, muliggør teleskoplansen TL 10 C også støvsugningsapplikationer som f.eks. støvsugning af støv på rør. Fremstillet af højkvalitets kulfiber og takket være praktiske hurtigudløsere og den værktøjsfrie justerbare spændekraft for en rækkevidde på op til 10 m, imponerer TL 10 C med maksimal stivhed og minimal vægt. Den integrerede anti-drejeanordning samt den drejelige base sikrer endnu mere sikkert og ergonomisk arbejde. Basen har også en krog til sikker fastgørelse af en bærestrop.

Funktioner og fordele
Telescope lance carbon 10 m: Multifunktionel anvendelse
Multifunktionel anvendelse
Til vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand. Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.
Telescope lance carbon 10 m: Maksimal ergonomi
Maksimal ergonomi
Anti-rotationslås på lanserne for sikkert og ergonomisk arbejde. Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsnen af lansens fastspænding. Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.
Telescope lance carbon 10 m: Meget brugervenlig
Meget brugervenlig
Værktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne. Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen. Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæreramme.
Maksimal sikkerhed
  • Haptisk og visuelt udtræksstop forhindrer utilsigtet adskillelse.
  • Ikke-strømledende basis-lanseelement.
Specifikationer

Teknisk data

Længde på teleskoprør (m) 2,2 - 10
Tilløbstemperatur (°C) max. 60
Materiale Kulfiber
Elements 7
Tilslutningsgevind M 18
Vægt inkl. emballage (kg) 9,3

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Værktøjsfri justering af spændekraft
  • Slangekrog
  • Udtræksstop
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Perfekt til vindues-, facade- og solcelle-rengøring
  • Muligør også støvsugning i store højder
Tilbehør