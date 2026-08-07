Telescope lance carbon 10 m
Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløsere. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.
Ud over diverse anvendelsesområder med højt eller lavt tryk til rengøring af vinduer, facader og solpaneler, muliggør teleskoplansen TL 10 C også støvsugningsapplikationer som f.eks. støvsugning af støv på rør. Fremstillet af højkvalitets kulfiber og takket være praktiske hurtigudløsere og den værktøjsfrie justerbare spændekraft for en rækkevidde på op til 10 m, imponerer TL 10 C med maksimal stivhed og minimal vægt. Den integrerede anti-drejeanordning samt den drejelige base sikrer endnu mere sikkert og ergonomisk arbejde. Basen har også en krog til sikker fastgørelse af en bærestrop.
Funktioner og fordele
Multifunktionel anvendelseTil vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand. Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.
Maksimal ergonomiAnti-rotationslås på lanserne for sikkert og ergonomisk arbejde. Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsnen af lansens fastspænding. Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.
Meget brugervenligVærktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne. Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen. Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæreramme.
Maksimal sikkerhed
- Haptisk og visuelt udtræksstop forhindrer utilsigtet adskillelse.
- Ikke-strømledende basis-lanseelement.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde på teleskoprør (m)
|2,2 - 10
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Materiale
|Kulfiber
|Elements
|7
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,3
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Værktøjsfri justering af spændekraft
- Slangekrog
- Udtræksstop
Videoer
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Anvendelsesområder
- Perfekt til vindues-, facade- og solcelle-rengøring
- Muligør også støvsugning i store højder