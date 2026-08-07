Telescope lance carbon 14 m
Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.
Med en rækkevidde på op til 14 m tilbyder teleskoplansen TL 14 C fremstillet af stiv og let kulfiber næsten ubegrænsede anvendelsesområder. Den kan bruges til rengøring af vinduer, facader eller solpaneler med osmosevand, samt til højtryks- og lavtryksanvendelser, og kan endda bruges til støvsugning, f.eks. tagrender. Tilbagetrækningen og forlængelsen er ekstremt enkel takket være innovative hurtigudløsere, spændekraften kan også indstilles individuelt og justeres uden brug af værktøj. En drejelig bund med krog til fastgørelse af en bærestrop samt den unikke anti-drejningsbeskyttelse sikrer meget sikrer og ergonomiske arbejdsforhold.
Funktioner og fordele
Multifunktionel anvendelseTil vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand. Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.
Maksimal ergonomiAnti-rotationslås på lanserne for sikkert og ergonomisk arbejde. Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsnen af lansens fastspænding. Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.
Meget brugervenligVærktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne. Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen. Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæreramme.
Maksimal sikkerhed
- Haptisk og visuelt udtræksstop forhindrer utilsigtet adskillelse.
- Ikke-strømledende basis-lanseelement.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde på teleskoprør (m)
|2,4 - 14
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Materiale
|Kulfiber
|Elements
|10
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,2
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Værktøjsfri justering af spændekraft
- Slangekrog
- Udtræksstop
Videoer
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Anvendelsesområder
- Perfekt til vindues-, facade- og solcelle-rengøring
- Muligør også støvsugning i store højder