Telescope lance glass fibre 7 m

Teleskoplanse TL 7 F med op til 7 meters rækkevidde fremstillet af robust og let glasfiber. Med praktiske hurtigudløsere til enkel tilbagetrækning og udvidelse.

Perfekt til vindues-, facade- og solpanelrengøring med børster og osmosevand, op til 7 m lang teleskoplanse TL 7 F lavet af glasfiber. Praktiske hurtigudløsere muliggør komfortabel tilbagetrækning og forlængelse, spændekraften kan indstilles individuelt og justeres ubesværet og uden værktøj. En drejelig base sikrer meget enkel og ergonomisk arbejde – om nødvendigt kan en bærestrop fastgøres direkte til basen.

Funktioner og fordele
Telescope lance glass fibre 7 m: Multifunktionel anvendelse
Multifunktionel anvendelse
Til vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand. Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.
Telescope lance glass fibre 7 m: Maksimal ergonomi
Maksimal ergonomi
Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsnen af lansens fastspænding. Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.
Telescope lance glass fibre 7 m: Meget brugervenlig
Meget brugervenlig
Værktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne. Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen. Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæreramme.
Maksimal sikkerhed
  • Haptisk og visuelt udtræksstop forhindrer utilsigtet adskillelse.
  • Ikke-strømledende basis-lanseelement.
Specifikationer

Teknisk data

Længde på teleskoprør (m) 2 - 7
Tilløbstemperatur (°C) max. 60
Materiale Glasfiber
Elements 5
Tilslutningsgevind M 18
Vægt inkl. emballage (kg) 5,1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
  • Værktøjsfri justering af spændekraft
  • Slangekrog
  • Udtræksstop
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Perfekt til vindues-, facade- og solcelle-rengøring
Tilbehør