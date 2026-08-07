Telescope lance hybrid 7 m
Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløsere. Op til 7 meters rækkevidde.
Uanset om det er til rengøring af vinduer, facader eller solpaneler med osmosevand, med lavtryk og vaskebørster eller med højtryk. Vores hybrid teleskoplanse TL 7 H med op til 7 meters rækkevidde er multifunktionel. Fremstillet af en speciel carbon-glasfiberblanding imponerer den med enestående stivhed og samtidig en meget lav vægt. Innovative hurtigudløsere muliggør bekvem tilbagetrækning og forlængelse, mens den integrerede anti-drejeanordning og en drejelig base sikrer maksimale ergonomiske arbejdsforhold. Den værktøjsfri og individuelle indstilling af spændekraften letter også håndteringen. En bærestrop kan også bruges ved hjælp af en krog ved bunden.
Funktioner og fordele
Multifunktionel anvendelseTil vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand. Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.
Maksimal ergonomiAnti-rotationslås på lanserne for sikkert og ergonomisk arbejde. Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsnen af lansens fastspænding. Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.
Meget brugervenligVærktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne. Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen. Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæreramme.
Maksimal sikkerhed
- Haptisk og visuelt udtræksstop forhindrer utilsigtet adskillelse.
- Ikke-strømledende basis-lanseelement.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde på teleskoprør (m)
|2 - 7
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Materiale
|Hybrid
|Elements
|5
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Værktøjsfri justering af spændekraft
- Slangekrog
- Udtræksstop
Videoer
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Anvendelsesområder
- Perfekt til vindues-, facade- og solcelle-rengøring