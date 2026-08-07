Šepetys, kietas

Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.

Šepetys su kietais šereliais leidžia giliai, tačiau švelniai išvalyti fasadus, taip pat lauke esančias grindų dangas, tokias kaip medis ar akmuo. Šepetį galima tvirtinti tiesiai ant aukšto slėgio purkštuvo arba norint išvalyti fasadą – prie „Kärcher“ teleskopinės vandens ieties. A 25 aukšto slėgio antgalis ir purkštukų rinkinys integruotas šepetyje skirtas valymui švariu vandeniu. Pasiekti optimalų kontaktinį slėgį, padės šepetyje integruoti atraminiai šeriai.

Savybės ir privalumai
Paprasta suprasti dėl spalvinio žymėjimo
  • Spalvinis žymėjimas padeda lengvai pasirinkti priedus
tinka universaliam naudojimui
  • Integruotas aukšto slėgio antgalis, skirtas naudoti šepetį su aukšto slėgio valytuvu.
  • Komplekte 2 purkštukai ir 1 jungiamoji dalis, skirta naudoti tyru vandeniu.
  • Su 4 purkštukų jungtimis optimaliam vandens naudojimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Pajungimo sriegis M 18
Spalva žalia
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tinkama terasų su akmens ir medžio paviršiais valymui
  • Betono, plytų, skardos plokščių arba plieninių fasadų paviršių valymui
Priedai