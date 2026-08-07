Šepetys, kietas
Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.
Šepetys su kietais šereliais leidžia giliai, tačiau švelniai išvalyti fasadus, taip pat lauke esančias grindų dangas, tokias kaip medis ar akmuo. Šepetį galima tvirtinti tiesiai ant aukšto slėgio purkštuvo arba norint išvalyti fasadą – prie „Kärcher“ teleskopinės vandens ieties. A 25 aukšto slėgio antgalis ir purkštukų rinkinys integruotas šepetyje skirtas valymui švariu vandeniu. Pasiekti optimalų kontaktinį slėgį, padės šepetyje integruoti atraminiai šeriai.
Savybės ir privalumai
Paprasta suprasti dėl spalvinio žymėjimo
- Spalvinis žymėjimas padeda lengvai pasirinkti priedus
tinka universaliam naudojimui
- Integruotas aukšto slėgio antgalis, skirtas naudoti šepetį su aukšto slėgio valytuvu.
- Komplekte 2 purkštukai ir 1 jungiamoji dalis, skirta naudoti tyru vandeniu.
- Su 4 purkštukų jungtimis optimaliam vandens naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Spalva
|žalia
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
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Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H
Pritaikymo sritys
- Tinkama terasų su akmens ir medžio paviršiais valymui
- Betono, plytų, skardos plokščių arba plieninių fasadų paviršių valymui