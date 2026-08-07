Šepetys, minkštas
Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.
Siekiant nepakenkti jautriems paviršiams, pavyzdžiui langams ar saulės sistemoms, reikia parinkti tinkamus valymo būdus. Šepetys su minkštais šereliais ne tik saugo stiklą, bet ir kruopščiai jį nuvalo – švariu vandeniu arba aukštu slėgiu. Jį galima lengvai ir greitai prijungti prie „Kärcher“ teleskopinio vandens purkštuvo arba aukšto slėgio purškimo ieties. Antgalių rinkinys valymui švariu vandeniu arba 25° aukšto slėgio antgalis užtikrina abi galimybes.
Savybės ir privalumai
Paprasta suprasti dėl spalvinio žymėjimo
- Spalvinis žymėjimas padeda lengvai pasirinkti priedus
tinka universaliam naudojimui
- Integruotas aukšto slėgio antgalis, skirtas naudoti šepetį su aukšto slėgio valytuvu.
- Komplekte 2 purkštukai ir 1 jungiamoji dalis, skirta naudoti tyru vandeniu.
- Su 4 purkštukų jungtimis optimaliam vandens naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Spalva
|mėlyna
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H
Pritaikymo sritys
- Tinka valyti saulės energijos įrenginius, organinio stiklo paviršius, ir žiemos sodus
- Jautrių fasadų su stiklu, PVC danga ar dažytų paviršių valymui