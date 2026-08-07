Šepetys, minkštas

Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.

Siekiant nepakenkti jautriems paviršiams, pavyzdžiui langams ar saulės sistemoms, reikia parinkti tinkamus valymo būdus. Šepetys su minkštais šereliais ne tik saugo stiklą, bet ir kruopščiai jį nuvalo – švariu vandeniu arba aukštu slėgiu. Jį galima lengvai ir greitai prijungti prie „Kärcher“ teleskopinio vandens purkštuvo arba aukšto slėgio purškimo ieties. Antgalių rinkinys valymui švariu vandeniu arba 25° aukšto slėgio antgalis užtikrina abi galimybes.

Savybės ir privalumai
Paprasta suprasti dėl spalvinio žymėjimo
  • Spalvinis žymėjimas padeda lengvai pasirinkti priedus
tinka universaliam naudojimui
  • Integruotas aukšto slėgio antgalis, skirtas naudoti šepetį su aukšto slėgio valytuvu.
  • Komplekte 2 purkštukai ir 1 jungiamoji dalis, skirta naudoti tyru vandeniu.
  • Su 4 purkštukų jungtimis optimaliam vandens naudojimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Pajungimo sriegis M 18
Spalva mėlyna
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tinka valyti saulės energijos įrenginius, organinio stiklo paviršius, ir žiemos sodus
  • Jautrių fasadų su stiklu, PVC danga ar dažytų paviršių valymui
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