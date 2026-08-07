Šepetys, vidutinio kietumo
Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.
Greitas ir tiesioginis pajungimas prie teleskopinių vandens purkštuvų arba aukšto slėgio „Kärcher“ purškimo iečių. Šepetys su vidutinio kietumo šeriais puikiai tinka efektyviam fasadų, roletų ir tekstilės audinių valymui. 25 ° integruotas aukšto slėgio antgalis yra skirtas aukšto slėgio valymo darbams, o specialių purkštukų rinkinys leidžia atlikti valymo darbus naudojant švarų vandenį. Šepetys taip pat turi atraminius šerius, kas užtikrina tinkamą kontaktinį slėgį.
Savybės ir privalumai
Paprasta suprasti dėl spalvinio žymėjimo
- Spalvinis žymėjimas padeda lengvai pasirinkti priedus
tinka universaliam naudojimui
- Integruotas aukšto slėgio antgalis, skirtas naudoti šepetį su aukšto slėgio valytuvu.
- Komplekte 2 purkštukai ir 1 jungiamoji dalis, skirta naudoti tyru vandeniu.
- Su 4 purkštukų jungtimis optimaliam vandens naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Spalva
|raudona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F
- Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H
Pritaikymo sritys
- Naturalaus akmens, gipso ar medžio fasadų valymui
- roletų ir žaliuzių valymui
- Audiniams ir membraninėms folijoms valyti