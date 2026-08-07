Šepetys, vidutinio kietumo

Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.

Greitas ir tiesioginis pajungimas prie teleskopinių vandens purkštuvų arba aukšto slėgio „Kärcher“ purškimo iečių. Šepetys su vidutinio kietumo šeriais puikiai tinka efektyviam fasadų, roletų ir tekstilės audinių valymui. 25 ° integruotas aukšto slėgio antgalis yra skirtas aukšto slėgio valymo darbams, o specialių purkštukų rinkinys leidžia atlikti valymo darbus naudojant švarų vandenį. Šepetys taip pat turi atraminius šerius, kas užtikrina tinkamą kontaktinį slėgį.

Savybės ir privalumai
Paprasta suprasti dėl spalvinio žymėjimo
  • Spalvinis žymėjimas padeda lengvai pasirinkti priedus
tinka universaliam naudojimui
  • Integruotas aukšto slėgio antgalis, skirtas naudoti šepetį su aukšto slėgio valytuvu.
  • Komplekte 2 purkštukai ir 1 jungiamoji dalis, skirta naudoti tyru vandeniu.
  • Su 4 purkštukų jungtimis optimaliam vandens naudojimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Pajungimo sriegis M 18
Spalva raudona
Svoris (su pakuote) (kg) 1,3
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Naturalaus akmens, gipso ar medžio fasadų valymui
  • roletų ir žaliuzių valymui
  • Audiniams ir membraninėms folijoms valyti
Priedai