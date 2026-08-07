Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG

Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.

Vysokotlakové hadice vybavené systémom EASY!Lock a vysokotlakové čističe príp. vysokotlakové pištole, ktoré majú prípojku M 22 × 1,5, je možné pomocou tohto adaptéra jednoducho navzájom spojiť. Výber vhodného adaptéra a správnej prípojky z našej rozsiahlej ponuky je veľmi jednoduchý. Na tento účel sú plastové plášte všetkých adaptérov 2-farebne odlíšené a sú opatrené číslovaním. Antracitová farba znamená našu novú prípojku EASY!Lock, zatiaľ čo čierna symbolizuje doterajší metrický závit.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje