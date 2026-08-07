Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)

Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek.

Jednoduché odstraňovanie farby, hrdze a vodného kameňa: Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku na pridávanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Nadstavec na mokré tryskanie sa pripevňuje na trysku (nahrádza pracovný nadstavec). Bez regulácie prietoku.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,4
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek) náhradný diel

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