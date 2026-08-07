Niezależnie od tego, czy chodzi o trudno dostępne lub ciasne przestrzenie w samochodzie, domu, piwnicy czy szopie ogrodowej – elastyczna ssawka szczelinowa zapewnia czystość aż do ostatniego rogu. Dzięki elastycznemu materiałowi ssawka dociera do miejsc, których nie można wyczyścić standardową ssawką szczelinową. Ssawka szczelinowa nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.