Elastyczna ssawka szczelinowa

Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.

Niezależnie od tego, czy chodzi o trudno dostępne lub ciasne przestrzenie w samochodzie, domu, piwnicy czy szopie ogrodowej – elastyczna ssawka szczelinowa zapewnia czystość aż do ostatniego rogu. Dzięki elastycznemu materiałowi ssawka dociera do miejsc, których nie można wyczyścić standardową ssawką szczelinową. Ssawka szczelinowa nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.

Cechy i zalety
Ssawka szczelinowa wykonana z miękkiego i elastycznego materiału
  • Można ją łatwo wygiąć, aby dotrzeć do miejsc, których nie można wyczyścić za pomocą standardowej dyszy szczelinowej.
Bardzo długa ssawka (długość ssawki ok. 615 mm)
  • Dociera głęboko do czyszczonych szczelin.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) NW 35
Szerokość robocza (mm) 615
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 615 x 40 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Przedpokoje
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Boczne schowki w samochodzie