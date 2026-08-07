Elastyczna ssawka szczelinowa
Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.
Niezależnie od tego, czy chodzi o trudno dostępne lub ciasne przestrzenie w samochodzie, domu, piwnicy czy szopie ogrodowej – elastyczna ssawka szczelinowa zapewnia czystość aż do ostatniego rogu. Dzięki elastycznemu materiałowi ssawka dociera do miejsc, których nie można wyczyścić standardową ssawką szczelinową. Ssawka szczelinowa nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.
Cechy i zalety
Ssawka szczelinowa wykonana z miękkiego i elastycznego materiału
- Można ją łatwo wygiąć, aby dotrzeć do miejsc, których nie można wyczyścić za pomocą standardowej dyszy szczelinowej.
Bardzo długa ssawka (długość ssawki ok. 615 mm)
- Dociera głęboko do czyszczonych szczelin.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|NW 35
|Szerokość robocza (mm)
|615
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- BVL 3/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Adv
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Adv
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Additional
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 P V-20/5/22 + ssawka samochodowa
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne
- Zestaw T 11/1 Classic + Zestaw ssawek
- Zestaw T 11/1 Classic HEPA + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
Urządzenia archiwalne
- BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5 Car
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Promo
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
Zastosowania
- Przedpokoje
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Boczne schowki w samochodzie