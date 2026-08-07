Zestaw adapterów EASY!Force 2 — od maszyny
Opracowany do modernizacji istniejących myjek ciśnieniowych Kärcher: Zestaw adapterów EASY!Force 2 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą, wężem wysokociśnieniowym oraz niezbędnymi adapterami.
Korzystaj z technologii EASY!Force, zachowując istniejącą myjkę wysokociśnieniową Kärcher: Zestaw adapterów EASY!Force 2 ze wszystkimi kompatybilnymi częściami umożliwiającymi podłączenie dyszy. Zestaw adapterów zawiera pistolet spryskujący EASY!Force (4.118-005), lancę spryskującą o długości 1050 mm (4.112-000) ze złączami EASY!Lock, wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy o długości 10 i nominalnej szerokości 8 odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 315 barów, adapter 2 (4.111-030) do podłączania urządzenia oraz adapter 8 (4.111-036) do dysz wysokociśnieniowych ze złączem M 18 × 1,5.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 64
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus