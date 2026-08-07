Korzystaj z technologii EASY!Force, zachowując istniejącą myjkę wysokociśnieniową Kärcher: Zestaw adapterów EASY!Force 2 ze wszystkimi kompatybilnymi częściami umożliwiającymi podłączenie dyszy. Zestaw adapterów zawiera pistolet spryskujący EASY!Force (4.118-005), lancę spryskującą o długości 1050 mm (4.112-000) ze złączami EASY!Lock, wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy o długości 10 i nominalnej szerokości 8 odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 315 barów, adapter 2 (4.111-030) do podłączania urządzenia oraz adapter 8 (4.111-036) do dysz wysokociśnieniowych ze złączem M 18 × 1,5.