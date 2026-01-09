PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m

Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.

Kvalitetsslangen PrimoFlex®, som mäter 1/2" i diameter och 20 m i längd, är perfekt för bevattning av områden och trädgårdar i alla storlekar. Denna trädgårdsslang, som består av tre lager och är försedd med tryckbeständigt förstärkningsnät, är fri från ftalater (< 0,1 %), kadmium, barium och bly, vilket innebär att den är helt fri från hälsofarliga ämnen. Det väderbeständiga yttre anti-UV-lagret skyddar materialet, och det ogenomskinliga mellersta lagret förhindrar algbildning inuti slangen. Sprängtrycket är 24 bar. Vattenslangen kan även stolsera med en imponerande temperaturbeständighet på mellan -20 och 65 °C. Vi lämnar 12 års garanti på denna flexibla trädgårdsslang. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är exceptionellt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. Lång livstid plus enkel hantering är lika med en vinnande kombination. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.

Egenskaper och fördelar
12 års garanti
  • Hållbar
3-lagers
  • Beständig mot böjning
Sprängtryck: 24 bar
  • Garanterat robust
Behändig trädgårdsslang med tryckbeständig vävd förstärkning
  • För enkel hantering.
Fri från kadmium, barium och bly
  • Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Opaka mellanskikt förhindrar algbildning i slangen
  • Garanterat robust och slitstark
Ftalatfri (< 0,1 %) kvalitativ trädgårdsslang
  • Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Väderbeständigt anti-UV skydd
  • Garanterat robust
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″
Slanglängd (m) 20
Färg Gul
Vikt (kg) 2,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,3
Mått (L × B × H) (mm) 285 x 285 x 115
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg