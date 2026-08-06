Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag

Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.

Adapter 6 gör att du som ex. haft ett handtag med M 22 gänga (art nr 4775-4660 exempelvis) som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag. Du kan då byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang. Det är ocskå för dig med en ny högtryckstvättar med EASY!Force men som vill ha din gamla slang och handtag. Då sätter du adaptern i maskin så passar den gamla slangen. Adaptern är alltså utvändig M22 och invändig EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
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