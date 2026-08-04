Pogon za vrtljive valjčne krtače 500

Hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače se uporablja za čiščenje fasad ali solarnih panelov z našimi profesionalnimi visokotlačnimi čistilniki. Pogon se namesti na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek.

Kakovostna in trpežna zasnova iz nerjavnega jekla in PEEK, zaradi katere hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače odpira nove priložnosti pri uporabi naših profesionalnih visokotlačnih čistilnikov – celo najmanjših z manjšim pretokom vode. Pogon z integrirano razpršilno palico za popolno razporeditev vode omogoča uporabo nastavkov s krtačami različnih trdot, ki jih lahko menjate zelo preprosto zaradi sistema za hitro menjavo in jih varno priključite na pogon. Izbirno lahko pogon namestite neposredno na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek. Odvisno od različice so nastavki primerni za zahtevno čiščenje solarnih panelov, steklenih površin, občutljivih in grobih fasad ter dvorišč s kamnitimi ali lesenimi oblogami. Za čiščenje fasade se krtače samodejno zasučejo navzgor, zato je uporabniku v delo treba vložiti manj napora. Dodatno sta po želji na voljo zaščita pred brizganjem (4.762-621.0) in nastavljiv zglob (4.481-042.0).

Značilnosti in prednosti
Pogon za vrtljive valjčne krtače 500: Pogon za vrtljive hidravlične valjaste krtače
Pogon za vrtljive hidravlične valjaste krtače
Dodaten motor za pogon krtač ni potreben. Kompaktna izvedba in mala teža. Visokokakovostna zasnova iz nerjavnega jekla in PEEK.
Pogon za vrtljive valjčne krtače 500: Zamenljivi krtačni nastavki
Zamenljivi krtačni nastavki
Zagotavlja optimalno krtačenje vseh površin. Krtačni nastavki se slišno zaskočijo za varno uporabo. Barvno kodiranje olajšuje izbiro primernega krtačnega nastavka.
Pogon za vrtljive valjčne krtače 500: Integrirana razpršilna palica
Integrirana razpršilna palica
Enakomerno dovajanje vode po celotni dolžini krtače.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 350 / 1000
Dovodna temperatura (°C) 40
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,1

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Področja uporabe
  • Za čiščenje solarnih panelov, površine iz (pleksi)stekla in zimskih vrtov
  • Za čiščenje fasad, navojnic in senčil
  • Za čiščenje tekstila in folije
  • Za čiščenje dvorišč s kamnitimi ali lesenimi oblogami
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