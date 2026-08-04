Kakovostna in trpežna zasnova iz nerjavnega jekla in PEEK, zaradi katere hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače odpira nove priložnosti pri uporabi naših profesionalnih visokotlačnih čistilnikov – celo najmanjših z manjšim pretokom vode. Pogon z integrirano razpršilno palico za popolno razporeditev vode omogoča uporabo nastavkov s krtačami različnih trdot, ki jih lahko menjate zelo preprosto zaradi sistema za hitro menjavo in jih varno priključite na pogon. Izbirno lahko pogon namestite neposredno na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek. Odvisno od različice so nastavki primerni za zahtevno čiščenje solarnih panelov, steklenih površin, občutljivih in grobih fasad ter dvorišč s kamnitimi ali lesenimi oblogami. Za čiščenje fasade se krtače samodejno zasučejo navzgor, zato je uporabniku v delo treba vložiti manj napora. Dodatno sta po želji na voljo zaščita pred brizganjem (4.762-621.0) in nastavljiv zglob (4.481-042.0).