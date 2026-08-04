Pogon za vrtljive valjčne krtače 500
Hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače se uporablja za čiščenje fasad ali solarnih panelov z našimi profesionalnimi visokotlačnimi čistilniki. Pogon se namesti na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek.
Kakovostna in trpežna zasnova iz nerjavnega jekla in PEEK, zaradi katere hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače odpira nove priložnosti pri uporabi naših profesionalnih visokotlačnih čistilnikov – celo najmanjših z manjšim pretokom vode. Pogon z integrirano razpršilno palico za popolno razporeditev vode omogoča uporabo nastavkov s krtačami različnih trdot, ki jih lahko menjate zelo preprosto zaradi sistema za hitro menjavo in jih varno priključite na pogon. Izbirno lahko pogon namestite neposredno na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek. Odvisno od različice so nastavki primerni za zahtevno čiščenje solarnih panelov, steklenih površin, občutljivih in grobih fasad ter dvorišč s kamnitimi ali lesenimi oblogami. Za čiščenje fasade se krtače samodejno zasučejo navzgor, zato je uporabniku v delo treba vložiti manj napora. Dodatno sta po želji na voljo zaščita pred brizganjem (4.762-621.0) in nastavljiv zglob (4.481-042.0).
Značilnosti in prednosti
Pogon za vrtljive hidravlične valjaste krtačeDodaten motor za pogon krtač ni potreben. Kompaktna izvedba in mala teža. Visokokakovostna zasnova iz nerjavnega jekla in PEEK.
Zamenljivi krtačni nastavkiZagotavlja optimalno krtačenje vseh površin. Krtačni nastavki se slišno zaskočijo za varno uporabo. Barvno kodiranje olajšuje izbiro primernega krtačnega nastavka.
Integrirana razpršilna palicaEnakomerno dovajanje vode po celotni dolžini krtače.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|350 / 1000
|Dovodna temperatura (°C)
|40
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,1
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Področja uporabe
- Za čiščenje solarnih panelov, površine iz (pleksi)stekla in zimskih vrtov
- Za čiščenje fasad, navojnic in senčil
- Za čiščenje tekstila in folije
- Za čiščenje dvorišč s kamnitimi ali lesenimi oblogami
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