Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m

Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.

Kvalitná hadica PrimoFlex® s priemerom 3/4" a dĺžkou 25 m sa ideálne hodí na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad. 3-vrstvová kvalitná záhradná hadica s výpletom odolným voči tlaku neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, bárium a olovo a tým je zdravotne úplne neškodná. Vonkajšia vrstva, ktorá neprepúšťa UV žiarenie a je odolná voči poveternostným vplyvom, chráni materiál a svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici. Prietržný tlak činí 24 bar. Okrem toho sa hadica vyznačuje vysokou odolnosťou voči teplotám od -20 do 65° C. Na túto hadicu poskytujeme záruku 12 rokov. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia.

Vlastnosti a výhody
12 rokov záruka
  • Zaručuje dlhú životnosť
3 vrstvy
  • Odolnosť voči prelomeniu
Prietržný tlak 24 bar
  • Zaručuje odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
  • Zaručuje odolnosť
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Zdravotne nezávadná a ekologická
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Zaručuje dlhú životnosť
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
  • Zdravotne nezávadná a ekologická
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 3/4″
Dĺžka hadice (m) 25
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 5,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 380 x 155
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m
Kompatibilné stroje