Pieskovacia pištoľ GS

Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody

Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých druhov malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 3,4
Kompatibilné stroje