Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Advanced

Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к пеннім насадкам Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,085
Совместимая техника