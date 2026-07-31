Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Advanced

Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,085
Сумісна техніка