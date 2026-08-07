Conversion kit 3 only EASY!Force

Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtryksrenser.

For opgradering af alle Kärcher højtryksrensere, som allerede har tilsvarende tilbehør, med bekvem og energibesparende EASY!Force teknologi: Vores EASY!Force konverteringssæt 3 inkluderer EASY!Force højtrykspistolen (4.118-005), adapter 12 (4.111-046) til højtryksslangen inkl. drejekobling, samt adapter 5 (4.111-033) til sprøjtelanser med M 22 × 1,5 forbindelse. Med dette konverteringssæt kan eksisterende højtryksslanger og sprøjtelanser stadig bruges økonomisk.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Kompatible maskiner