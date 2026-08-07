Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m

Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 20
Temperatur (°C) max. 130
Farve Antracit
Vægt inkl. emballage (kg) 16,9

Scope of supply

  • Slangeoprul.
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