Spray wax cleaning agents 821, 20l
Medel för eftervaxning med högtryckstvätt. Ger fordon ett långvarigt skydd. En fläckfri yta, utan ett torkmoment, erhålls tack vare kombinationen av osmotiskt vatten och RM 821 ASF.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|4
|Vikt (kg)
|19,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 230 x 430
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Användningsområden
- Bilar, lastbilar, cyklar
- Bilar