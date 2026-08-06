Spray wax cleaning agents 821, 20l

Medel för eftervaxning med högtryckstvätt. Ger fordon ett långvarigt skydd. En fläckfri yta, utan ett torkmoment, erhålls tack vare kombinationen av osmotiskt vatten och RM 821 ASF.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 4
Vikt (kg) 19,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,5
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 230 x 430
Spray wax cleaning agents 821, 20l
Spray wax cleaning agents 821, 20l
Spray wax cleaning agents 821, 20l
Spray wax cleaning agents 821, 20l
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Användningsområden
  • Bilar, lastbilar, cyklar
  • Bilar
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