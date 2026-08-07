Slamopsugerenhed egnet til sikker opsugning af slam, sand, snavs, alger og sten op til en størrelse på 20 mm. Når den er tilsluttet højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere, kan de bruges som en snavsepumpe. Den kraftige slamopsugerenhed håndterer snavsmængder mellem 8.000 og 18.000 liter i timen. Med M 22 × 1,5 tilslutning til højtryksslangen. 3,6 meter lang sugeslange med NW 37, egnet til højtryksrensere med dysestørrelse ≤ 050 (standardversion 6.415-935.0 installeret). Til højtryksrensere med dysestørrelse 040, brug venligst dyse 6.415-934.0. Til højtryksrensere med dysestørrelse 060, brug venligst dyse 6.415-936.0.