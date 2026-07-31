Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L

For raskt bytte av rengjøringsmiddel: Ekstra 1 liters rengjøringsmiddelbeholder for basisk skumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
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